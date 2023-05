Ein eigener Schlepper! Aber nicht irgendeiner sollte es sein. Nicole Dietrich war total überzeugt. Es sollte ein kleiner und ein besonderer Traktor sein, mit dem sie auch Holz holen könnte. Dieser Wunsch war ein alter und entstanden aus Kindheitserinnerungen.

Nicole Dietrich stammt aus Seelbach im Schwarzwald und war als junges Mädchen oft mit ihrem „Wittelsbacher Opa“ auf dem Radkasten von dessen Kramer K11 unterwegs, um die Wiesen zu mähen und das Heu zu ernten. Ihr Mann Volker wollte seiner Frau diesen nicht alltäglichen Schlepper-Wunsch erfüllen und unterstützte sie bei der Suche.

Wieder der Schwarzwald

Nach einigen Wochen fand sich im Schwarzwald in der Nähe von Oberndorf ein sehr seltener Hatz T12, Baujahr 1958. Der Traktor wurde insgesamt nur 1000 Mal produziert. Dem Verkäufer, einem älteren Herrn, war es sehr wichtig, dass sein Schmuckstück aus Familienbesitz in gute Hände kommt. Nach einem kurzen Gespräch entschied er, dass sein alter Schlepper in Frauenhände kommen soll. Er schlug sogar das Angebot eines Interessenten aus Dortmund aus, der 3000 Euro mehr geboten hätte!

Überführung in Eigenregie

Voller Freude entschied Nicole Dietrich vor zehn Jahren, den Schlepper selbst nach Jungingen zu überführen. Nach sieben Stunden kam sie glücklich und zufrieden, aber durchgeschüttelt an. Auf dem Radkasten saß die ganze Zeit ihre damals zehnjährige Tochter Leila – so wie einst die kleine Nicole bei ihrem Opa auf dem Kramer K11 mitgefahren war.

Da der Hatz keine Tankanzeige hat, kam auf der Heimfahrt der alte, stinkende Meterstab zum Einsatz, der sich schon Jahrzehnte in der Werkzeugkiste befand und dazu dient, den Dieselstand im Tank zu kontrollieren. Dieser Zollstock befindet sich auch heute noch im Werkzeugkasten des Hatz und leistet treue Dienste.

Regelmäßig im Wald

Mit dem inzwischen 65 Jahre alten Schlepper holt die Familie Dietrich regelmäßig das für den Winter benötigte Brennholz aus dem Junginger Wald. Außer den üblichen Wartungsarbeiten läuft der Hatz problemlos und macht bei jedem Einsatz viel Freude.

Mit dem Oldtimer zum Burladinger Treffen Am Vatertag Beim 7. Oldtimertreffen der Burladinger Handballer, das am Vatertag, 18 Mai, auf dem Festplatz stattfindet, wird der Junginger Hatz zu bestaunen sein. Der Hatz soll, wie schon im Jahr 2015 bei der Fahrzeugsegnung, erneut den kirchlichen Segen bekommen. Der wird in diesem Jahr vom Priester und Oldtimerbesitzer Klaus Käfer erteilt.