Da hatten die Mitarbeiter des kommunalen Bauhofs Bisingen sowie der beiden Straßenmeistereien Balingen und Albstadt am Montag ganz schön was zu tun: Die Tempo-30-Schilder wurden aufgestellt. Zum 1. März 2022 soll die Maßnahme in der Gemeinde Bisingen greifen. Aber aufgepasst: „Sobald das Schil...