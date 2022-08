In Rekordzeit hat der neue Wirt Pascal Stimac den Schlupfwinkel in Rangendingen ummodeln lassen. Wofür so mancher ein halbes Jahr oder länger braucht, das hat der 33-Jährige in knapp sechs Wochen geschafft. Und demnächst ist es so weit: Dann wird die Kultkneipe mit Café und Bistro in der Rangen...