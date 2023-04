Einen starken Anstieg von Scharlacherkrankungen in Deutschland beobachtete das Robert-Koch-Institut (RKI) in den vergangenen Monaten. Laut des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte erkrankten bist Mitte März 2023 bereits doppelt so viele Menschen daran wie im gesamten vergangenen Jahr. Darun...