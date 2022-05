Die Horber Ritterspiele, das Rottenburger Neckarfest, das Mühringer Fischerfest und der Eyachpokal-Fußballzauber in Stetten, das römische Freilichtmuseum in Stein, der Rangendinger Stausee und Hechingens historische Altstadt – all diese Orte und Ereignisse verbindet eines: die Eyach-Starzel-Bah...