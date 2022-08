Da hat sich ganz schön was zugetragen am Mittwochabend in einer Gaststätte in Bisingen. Erst gab es, so schildert es die Polizei, eine Prügelei in einer Gaststätte, dabei wurde nicht nur ein Gast verletzt, sondern ein geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Auf Beamten eingeschlagen

Der Übelt...