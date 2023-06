Seinen Führerschein musste ein 20 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend abgeben, nachdem er gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände einer Schule in der Bilharzstraße in Sigmaringen eine Verkehrsunfallflucht begangen hatte.

Lauter Knall auf dem Schulhof

Ein Zeuge hatte den Jaguar-Fahrer auf dem Schulhof bemerkt und anschließend einen lauten Knall gehört. Offensichtlich war der Fahrzeuglenker gegen eine Tischtennisplatte gefahren und hatte diese dabei komplett beschädigt.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der 20-Jährige schließlich davon, nachdem er und seine Beifahrerin den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro am Wagen und der Platte zunächst begutachtet hatten.

Eine Polizeistreife nahm den Verkehrsunfall auf und konnte den Fahrer dank der Zeugenangaben ausfindig machen. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, eine Staatsanwältin ordnete noch am selben Abend die Beschlagnahme seines Führerscheins an.