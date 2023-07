Ein noch unbekannter Mann hat sich am Freitagnachmittag am Hirschauer Baggersee im Rittweg unsittlich gezeigt.

Eine Zeugin entdeckte den Mann, der in einem dortigen Gebüsch saß, erstmalig gegen 16.45 Uhr. Kurze Zeit später konnte dieselbe Zeugin den Mann, wiederum in ähnlicher Situation, an gleicher Stelle sehen. Nachdem die Zeugin den Mann daraufhin ansprach, ergriff dieser die Flucht und fuhr mit einem älteren, silbernen Fahrrad in Richtung Wurmlingen davon.