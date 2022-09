In der Oberstadtstraße in Haigerloch fehlt es offenkundig an Parkplätzen. Ortschaftsrätin Natascha Clemente brachte das Thema in der Sitzung des Haigerlocher Ortschaftsrates zur Sprache. Sie berichtete, dass vor allem die wenigen noch in der Straße vorhandenen Geschäfte beklagen, dass die Kunds...