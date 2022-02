Wie so vieles, ist auch das geregelt: Werden irgendwo mehrere Wohnungen gebaut oder gibt es gar ein neues Baugebiet, muss ein Kinderspielplatz her. Das sieht die Landesbauordnung in Paragraf neun so vor. Die Kinder und ihre Eltern wird das ja auch freuen.

Mit Fronwiesen-Raubrühl ist die Gemeinde Bi...