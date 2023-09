Anderswo gibt es zum Abschluss der Freibadsaison ein Hundeschwimmen. In Jungingen verzichtet man darauf. Im Killertal hat man andere Ideen, was zum Abschluss der Open-Air-Schwimmsaison gemacht werden könnte.

Erst die Ferienspiele, die im Freibad-Gelände eine extraschöne Heimat haben, dann eine Tanzparty mit Livemusik! Die Wettervorhersagen passen. Man kann behaupten, dass die „Eintracht“ den richtigen Zeitpunkt gewählt hat: Der Zusatz „Bei schlechtem Wetter in der Turnhalle“ dürfte sich erübrigen!

Nach der Übung ins Bad

Der Musikverein Jungingen veranstaltet an diesem Samstag, 9. September, ab 15 Uhr ein Open-Air-Konzert zum Tanzen, zur gemütlichen Einkehr und zur Unterhaltung – im Freibadgelände! Ursprünglich war eine Fortsetzung der zuletzt 2019 veranstalteten Junginger Band-Night angedacht gewesen. Mangels Bands hat sich die Vorstandsgruppe aber etwas Neues überlegt. Wegen der Feuerwehr-Hauptübung startet das Fest bereits am Nachmittag, sodass Besucher wie Akteure (Feuerwehr, DRK und andere, auch Zuschauer) im Anschluss direkt im Freibad vorbeikommen können.

Musikverein Schlatt startet

Und so spielt am Samstag ab 16 Uhr der Musikverein Schlatt zur Unterhaltung auf. Ab spätestens 19.30 Uhr betritt dann die Cover- und Rock-Band „Out of three“ mit zwei Bandmitgliedern aus Jungingen die Bühne. Unterstützt werden sie von weiteren eingeladenen Musikern, die teilweise die Bühne übernehmen und ebenfalls Cover-Stücke, aber auch eigene Songs präsentieren („Guests“). Spätestens ab 23 Uhr wird der bekannte Dj SchlëX für einen gut gelaunten Ausklang bis gegen 0.30 Uhr sorgen.

Schwaben-Burger, auch vegetarisch

Tanz und gute Laune stehen zwar im Vordergrund, aber natürlich soll auch der Gaumen nicht zu kurz kommen. Es gibt deshalb längst nicht nur Rote Würste, sondern verschiedene, teils neu kreierte Speisen wie beispielsweise den Schwaben-Burger (auch vegetarisch). An der sommerlich dekorierten Bar mit Cocktails sind alle Gäste eingeladen, umgeben vom wunderbaren Freibadgelände, um in Spätsommernachtsstimmung zu verfallen.

Becken bleibt gesperrt

Die Gemeinde hat, wie einst auch den Freibadfreunden, das Gelände für die Feierlichkeiten unter Auflagen freigegeben. Das Schwimmbecken muss beispielsweise gesperrt bleiben. Bürgermeister Oliver Simmendinger: „Das Ambiente auf dem Freibadgelände ist wirklich einzigartig. Ich freue mich, dass der Musikverein nach einigen Jahren „Fest-Pause“ diesen Versuch wagt und hoffe, er kommt bei der Bevölkerung genauso gut an wie bei mir“. Das Wetter soll mitmachen. So verspricht der Abend mit „Dancing in September“ ein echtes Glanzlicht zum Ende des Sommers zu werden. Der Musikverein freut sich auf ein schönes Fest im neuen Format.