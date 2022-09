Eine Premiere erlebt das legendäre Motorradtreffen in Gruol am kommenden Wochenende: Erstmals ist nicht die „Himmelsleiter“ der Ort des Geschehens, sondern das Gelände beim Motorradkeller Gruol an der K 7171. Das 1000-Mann-Zelt, das am Freitag und Samstag, 2. und 3. September, die Besucher aus nah und fern aufnehmen wird, steht bereits.

3000 Besucher erwartet

Eine Woche lang arbeiten die 21 Clubmitglieder um Clubpräsident Bernd Siedler an den unmittelbaren Vorbereitungen. Die Vorarbeiten für das große Motorradtreffen, wie unter anderem die Auswahl der Bands, die an den beiden Tagen auftreten werden, wurden freilich schon vor Monaten erledigt. Bernd Siedler rechnet mit etwa 1500 Besuchern pro Tag. „Diese Größenordnung wäre schön“, sagt er, „aber natürlich hängt alles vom Wetter ab“. Zu seinen besten Zeiten hat das Motorradtreffen in Gruol auch schon das Doppelte an Besuchern gesehen.

„Just Priest“ live auf der Bühne

Sechs Livebands wurden für das Motorradtreffen 2022 gebucht, die abwechslungsreiche Titel im Gepäck haben: Am Freitag eröffnen ab etwa 20 Uhr „When Hell Breaks Loose“ als Lokalmatador das Motorradtreffen.

Shooting mit Fußballerin Giulia Gwinn Der Bad Imnauer Fotograf Jonas Haid und die schöne Kickerin Bad Imnau Danach dürfen sich die Gäste auf „Just Priest“ freuen, die die britischen Judas Priest-Kracher mit Bravour covern. Als Abschluss lassen es die Jungs von „Syrocks“ mit Hard´n´Heavy quer durch die Musikgeschichte krachen.

„Big Balls“ aus Stuttgart als Topact

Am Samstag ist ab 16 Uhr der Zapfhahn offen und der Grill heiß. Erneut startet mit „Get Into Gear“ eine lokale Band den Abend. Aus der Landeshauptstadt Stuttgart reisen „Big Balls“ an und liefern eine intensive Live-Show ab. Die mit Profi-Musikern besetzte Band spielt sich durch die komplette Schaffensphase von AC/DC. Mit dabei sind der Ex-Drummer von „Kissin‘ Dynamite“ und ein Gittarrist der Power-Metal-Band „Primal Fear“.

Den krönenden Abschluss des Motorradtreffens bildet die Münchner Band „Vui‘z‘Loud“ mit Songs von Dio, Whitesnake, Pretty Maids, Judas Priest, Journey, Ozzy Osbourne, Motörhead, Iron Maiden, UFO, Krokus, WASP und vielen weiteren.

UFO war schon live an der „Himmelsleiter“ in Gruol zu erleben, ebenso die Hard-Rock-Band Krosus, die Rockröhre Doro Pesch und Musikgrößen wie Axxis, Bonfire, The Poodles oder die Pretty Maids.

Motorradtreffen im Vordergrund

Aber von den großen Namen hat sich der Motorradkeller Gruol inzwischen verabschiedet, setzt jetzt lieber auf Newcomer- und Coverbands. „Wir wollen ja kein Open-Air-Musikfestival veranstalten“, begründet Clubpräsident Siedler die Entscheidung, „das Motorradtreffen soll wieder mehr im Vordergrund stehen“. Außerdem erwarten bekannte Bands natürlich eine stattliche Gage. Da muss ein Verein schon auch mal auf die Kostenbremse treten.

Seit gut 30 Jahren veranstaltet der Motorradkeller Gruol jeden Sommer sein Motorradtreffen. Bislang fand das zweitägige Fest an der „Himmelsleiter“, einem Wandergebiet bei Gruol, statt. Es ist eines der größten und bekanntesten Bikertreffen im süddeutschen Raum. Das letzte Treffen dieser Art war 2019. Dann kam die Corona-Pandemie, so dass es 2020 eine Zwangspause gab und auch 2021 lediglich ein kurzfristig auf die Beine gestelltes Event mit Musik, Bewirtung und LKW-Bühne möglich war.

Während der Pandemie ist bei den Clubmitgliedern die Idee gereift, den Veranstaltungsort an den Motorradkeller zu verlegen. „Wenn alles gut klappt, soll das auch so bleiben“, sagt Siedler. Der Standort bietet einige Vorteile, unter anderem einen Strom- und Wasseranschluss.

Den Zeltaufbau, die Organisation und auch die Bewirtung am Wochenende stemmen die Clubmitglieder zusammen mit einem Helferkreis aus Familienmitgliedern und Freunden komplett selbst. Über 100 befreundete Helferinnen und Helfer seien beim Auf- und Abbau und hinter der Theke im Einsatz. Lediglich beim Parkplatz-Management wird der Verein von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Auf dem Gelände wird es einige Verkaufsstände mit Schmuck und anderen Souvenirs geben, ein Lagerfeuer wird lodern und ein Campingplatz wird vorbereitet sein. Außer im Festzelt wird an einer Bar und an einem Weizenstand bewirtet.

Was es nicht mehr gibt, ist die legendäre „Mitternachtsüberrschung“, womit ein heißer Striptease gemeint ist, und das „Burnout“, wenn ein Biker sein Hinterrad zum Qualmen bringt. Für den Clubpräsidenten zählen solche Rituale zum Schnee von gestern.

Clubhaus wird Gastwirtschaft

Bernd Siedler, der inzwischen in Glatt lebt, ist im Alter von 17 Jahren in den Motorradclub eingetreten. Seit 2001 ist er der Vorsitzende. Im selben Jahr wurde das neue Clubhaus an der K7121 eingeweiht. Zuvor hatte der 1990 von zehn Mann gegründete Motorradkeller sein Domizil in einem ehemaligen Eiskeller einer örtlichen Brauerei. Der „neue“ Motorradkeller hat von Oktober bis April jeden Samstag geöffnet. Zahlreiche Livebands waren und sind Garant für sensationelle Clubhaus-Partys. Dazu zählen insbesondere auch die traditionellen Saisoneröffnung mit Livemusik am Anfang eines jeden Jahres. Wie Siedler im Gespräch mit der HZ ankündigt, soll das Clubhaus in eine Gastwirtschaft umgewandelt werden. Ein Antrag auf Nutzungsänderung läuft bereits.