Rund 30 Filialen mit 350 Mitarbeitern hat die Meisterbäckerei Padeffke schon in der Region, darunter auch im Zollernalbkreis – in Rangendingen. Nun planen die Inhaber einen weiteren Standort in der Rangendinger Nachbargemeinde Hirrlingen.

„Wir haben schon etwas im Auge. Wir sind im Moment am Pr...