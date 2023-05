Der Personalabbau bei der Gambro Dialysatoren GmbH nimmt Formen an. Seit den Betriebsversammlungen in den einzelnen Schichten am Mittwoch ist es intern offiziell verkündet: Es wird „Kapazitätsanpassungen“ geben, wie es Jens Schiele, der Geschäftsführer des Hechinger Standortes, vor den Mitar...