Vom 21. September bis 1. Oktober finden in Pescara in Italien die Leichtathletik-Europameisterschaften der Senioren statt. Der Burladinger Wendelin Acker, der kürzlich seinen 90. Geburtstag feierte, tritt dort in sechs Disziplinen an. Sein Ziel: Jedes Mal aufs Treppchen und wenn es geht ein Europam...