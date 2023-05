Am Mittwoch, 29. März, wurden in einem direkt an der Schwarzwaldhochstraße gelegenen Hotel die Leichen des 58-jährigen Eigentümers und eines 32-jährigen Mitarbeiters gefunden . Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Um die näheren Todes...