Ein landesweit beachtetes Strafverfahren geht in die Verlängerung geht: Der Hechinger Arzt, der am 12. September 2022 zu einer Geldstrafe von 9000 Euro verurteilt wurde, weil er Schülerinnen und Schülern in mehreren Fällen unrichtige Atteste ausgestellt haben soll, die die Kinder von der Maskenp...