„High Noon“ am Sonntagmittag wie im schlechten Western-Film und die Polizei soll eine Abreibung kriegen: Dass die Beamten regelmäßig ein dickes Fell brauchen, ist keine Nachricht mehr. Aber was diese am Freitag bei einer Verhandlung am Amtsgericht Hechingen als Zeugen erzählten, war kein Allt...