Bislang unbekannte Täter verschafften sich in Gammertingen am Freitagnachmittag, zwischen 13 und 17.30 Uhr unberechtigt Zugang zum Haus eines 95-Jährigen in der Sigmaringer Straße.

Womöglich über die Garage ins Gebäude

Möglicherweise gelangten die Täter über die Garage ins Gebäude, als der Geschädigte im Tatzeitraum nicht daheim war. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und Behältnisse. Angaben zum eventuell erlangten Diebesgut liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Gammertingen, Telefon: 07574 921687 entgegen.