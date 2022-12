Das Erste, an was fast jeder beim Name DRK denkt, ist der Rettungsdienst. „Wir können aber viel mehr“, betonte Kreisbereitschaftsleiter Markus Maute, der sich im Kreis von rund 100 Helfern, die auch den Umgang mit Drohnen, Seilen und Vierbeinern demonstrierten, sichtlich wohlfühlte.

