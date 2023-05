Wer sein Kind, oder seine Kinder für eine Betreuungseinrichtung anmeldet, hat monatliche Kosten. Diese sogenannten Benutzungsentgelte sind nicht gering – und steigen in der Regel von Jahr zu Jahr. Auch in Haigerloch werden die Elternbeiträge zum Kindergartenjahr 2023/2024 um durchschnittlich 8,5 Prozent deutlich angehoben. Das neue Kindergartenjahr beginnt im September.

Corona-Krise wirkt sich aus

Die letzte Erhöhung hat der Gemeinderat im Juli 2022 beschlossen. Die deutliche Teuerung zum neuen Kindergartenjahr erklärt sich durch die stetigen Kostensteigerungen in der Frühkindlichen Bildung. Außerdem seien die Gebühren während der Corona-Pandemie bewusst nicht im erforderlichen Maß erhöht worden, um Eltern nicht zusätzlich zu belasten.

Trotz der jährlichen Anpassungen trägt übrigens nach wie vor die Stadt den größten Kostenanteil. Der Kostendeckungsgrad liegt in Haigerloch weiterhin unter der von den Spitzenverbänden in Baden-Württemberg empfohlenen 20-Prozent-Marke.

Grundsätzlich entsprechen die Kindergartengebühren in Haigerloch weitestgehend den Empfehlungen der Trägerverbände. Die Gebühren sind nach Art der Betreuung und der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren gestaffelt.

Was ein Kita-Platz kostet

Ein paar Rechenbeispiele: Ein Platz in einer Regelgruppe für über dreijährige Kinder kostet derzeit 150 Euro pro Monat, künftig sind es 164 Euro, was eine 9,3-prozentige Erhöhung bedeutet. Die Gebühr für das zweite Kind in derselben Einrichtung steigt von 117 Euro auf 127 Euro (8,5 %). Bietet der Kindergarten verlängerte Öffnungszeiten an (VÖ), beträgt der Elternbeitrag jetzt 174 Euro und künftig 189 Euro (8,6%). Ist das Kind in einer Ganztagesgruppe – mit acht Stunden täglicher Betreuungszeit – steigt der Monatsbeitrag von 232 auf 252 Euro (8,6%).

Bei den Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren klettern die monatlichen Gebühren von 410 auf 445 Euro (8,5%), beziehungsweise für das zweite Kind von 304 auf 331 Euro (8,8%). Ein Ganztagesplatz in einer Kinderkrippe kostet jetzt 547 Euro und künftig 594 Euro (8,5%).

Keine Bausteine mehr

Am stärksten steigen die Elternbeiträge für Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren in einer altersgemischten Gruppe (AM). Die prozentuale Erhöhung beträgt hier, je nach Betreuungsumfang, durchweg zirka neun Prozent und mehr. Wer zum Beispiel sein Kind in einer AM-Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (sieben Stunden täglich) betreuen lässt, zahlt statt 417 Euro jetzt 455 Euro, was eine Teerung von 9,11 Prozent bedeutet. AM-Gruppen seien ohnehin Auslaufmodelle, wie Nina Wannenmacher, bei der Stadt Haigerloch für Kindergärten zuständig, erklärt.

Keine Veränderungen ergeben sich beim Bausteinsystem, aus dem einfachen Grund, dass die zubuchbaren Module vor dem Hintergrund des erhöhten Personalbedarfs und dem aktuellen enormen Personalmangel Anfang dieses Jahres abgeschafft wurden.

Die Wahlmöglichkeit, ein

tägliches Mittagessen für ein Kind in einer Betreuungseinrichtung zu buchen, bleibt unverändert bestehen – auch der Preis von 60 Euro.