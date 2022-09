Der Gemeinderat Haigerloch hat am Dienstag einen ersten Knopf an den zirka fünf Millionen Euro teuren Kindergarten-Neubau in Weildorf gemacht. Es wurde mehrheitlich entschieden, dass auf dem dreieckigen Grundstück zwischen Empfinger Straße und Hofäckerweg ein zweigeschossiges Gebäude nach Entw...