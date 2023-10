Zuversichtlich äußerte sich der Vorsitzende des Vereins Kidzpoint, Steffen Lauth, im Juli gegenüber der HZ, den Waldkindergarten „Glückspilze“ auf dem Festplatzgelände in Zimmern noch dieses Jahr in Betrieb nehmen zu können. Doch so schnell mahlen die Mühlen nun doch nicht.

Marcel Gutekuns...