Der Bedarf an Unterstützung und Beratung für Schüler:innen und Lehrer:innen an den Schulen in Baden-Württemberg ist groß. Matthias Mühr, Schulsozialarbeiter an den weiterführenden Schulen der 10 800-Einwohner-Stadt Haigerloch (Zollernalbkreis) zog eine vorläufige Bilanz der Auswirkungen de...