Es ist keine runde, aber eine bemerkenswerte Zahl: Vom 14. bis zum 17. Juli feiert Hechingen sein 77. Kinder- und Heimatfest. Die Irma-West-Gemeinschaft baut auf den erfolgreichen Mix aus viel liebgewordener Tradition mit den einen und anderen Neuerungen.

Da wäre beispielsweise der Ochs am Spieß, der am Freitag ab 17 Uhr bei allen Vereinskiosken im Weiher zu haben sein wird – solange der Ochs reicht. Das wiederum heißt nicht, dass die Vereine ihr vegetarisches und veganes Angebot nicht noch weiter ausgebaut haben! Wichtig bleibt, dass die Festhandlung, die für viele Menschen das Schönste am Fest ist, trotz der Riesenbaustelle am Samstagabend wie immer auf dem Marktplatz ablaufen wird.

Kostenlos auf Rundfahrt

Tagsüber bietet die Irma-West-Gemeinschaft am Samstag kostenlose Stadtrundfahrten mit einem Oldtimerbus von Wiest und Schürmann. Ebenfalls beachtenswert: Wer mit dem Fahrrad zum Festplatz kommt, für den und die stehen extra Parkmöglichkeiten bereit. Wenn das nicht eine gelungene Verbindung von Tradition und Gegenwart gibt Mitte Juli!

Heute das Wichtigste fürs Kinderfest im Überblick, den die Stadt und die Irma-West-Gemeinschaft zusammen produziert haben.

Ein Fest für wirklich alle

Beim Irma-West-Kinder- und Heimatfest, wie die Bezeichnung offiziell lautet, werden die Bürgerschaft sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern vereint bei festlichen, kulturellen und sportlichen Höhepunkten vom Antrommeln des Jugendfanfarenzuges bis hin zum großen Feuerwerk mit Musik am Montagabend.

Eröffnet wird das Programm am Freitag, 14. Juli, um 14 Uhr mit dem Völkerballturnier der Hechinger Schulen im Weiherstadion und dem Seniorennachmittag im „Museum“. Ab 17 Uhr ist der Vergnügungspark geöffnet. Der Fassanstich um 19 Uhr wird dieses Jahr ausgerichtet und musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle.

Spezielles für Kinder

Staunende Gesichter und ein fröhlich buntes Treiben bieten die Festhandlung am Samstag und der Festumzug am Sonntag. Verbilligte Fahrpreise im Vergnügungspark gibt es am Freitag von 17 bis 19 Uhr und am Montag von 13 bis 18 Uhr. Ebenfalls beim Kindernachmittag am Montag ist die Bastelwerkstatt der Kindergärten auf dem Festplatz geöffnet.

Ein eindrucksvolles Schauspiel bieten der Lampionumzug und die Festhandlung am Samstagabend auf dem Marktplatz. Die effektvolle Beleuchtung, Tanz, Musik und Theater machen die Darstellung der Hechinger Gansfußsage und der Lebensgeschichte des Kinderfeststifters Fred West zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Durch die Unterstadt

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des großen Festumzuges, der ab 13.30 Uhr durch die Unterstadt zum Festplatz führt. Von der frühen Geschichte der Römer und Alemannen bis hin zur Gegenwart reicht das Spektrum an historischen, bunten und fröhlichen Gruppen aus der Gesamtstadt. Mit dabei sind seit vielen Jahren die befreundeten Rutentrommler aus Ravensburg. In den Weiher kommt wohl jeder Besucher des Kinderfestes. Ein Bummel über den Vergnügungspark, eine waghalsige Fahrt mit einem der Fahrgeräte, ein Versuch an der Schießbude oder ein Glücksgriff in die Lostrommel versprechen spannende Unterhaltung.

Am Freitag- und Samstagabend betreibt das Jugendzentrum eine Beach-Bar mit antialkoholischen Getränken beim Skatepark. Am Samstag wartet ein besonderer Höhepunkt auf die Gäste des Festplatzes: Die Irma-West-Gemeinschaft bietet von 14.30 bis 18 Uhr kostenlose Stadtrundfahrten mit einem Oldtimerbus.

Gemütlich feiern, essen und trinken lässt es sich vier Tage lang in den Kiosken der Vereine. Am Montagabend heißt es auf dem Festplatz noch einmal „sehen und gesehen werden“, bevor das große Feuerwerk, dieses Jahr mit Musik, einen brillanten Schlusspunkt setzt.