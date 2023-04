Prüfgeräte in Läden und Shops oder Scheinzählmaschinen in Banken erkennen Falschgeld sofort. Für den Laien ist das nicht immer ganz so einfach. Der junge Mann, der in Burladinger Läden unterwegs war, konnte einige seiner „falschen Fuffziger“ in echte Scheine und Münzen wechseln, flog aber letztendlich doch sehr schnell auf. © Foto: Archivfoto