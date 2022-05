Genau so könnte der Ernstfall aussehen: Ein Firmengebäude, in dem die Beschäftigten ihrer Arbeit nachgehen. Ein aufmerksamer Passant, der zufällig vorbeikommt und bemerkt, dass Rauch aus dem Gebäude dringt. Was in so einem Fall zu tun ist, ist hoffentlich jedem klar: Sofort muss ein Notruf abge...