Die Planungen für das 77. Irma-West-Kinder- und Heimatfest sind in vollem Gange. Die Irma-West-Gemeinschaft stellte in ihrer Hauptversammlung am Montag im „Löwen“ in Boll die letzten Weichen für die Festtage vom 14. bis 17. Juli. 1. Vorsitzender Stefan Walter kündigte einige Neuerungen an. S...