Daher können ab sofort Impftermine online auf zollernalbkreis.de/Impfen oder über das Corona-Bürgertelefon 07433/92-1111 gebucht werden. Der Impfstoff wird zunächst vorrangig an Personen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verimpft.

Weiter informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung:

Die Stiko empfiehlt Nuvaxovid zur Grundimmunisierung von Personen ab 18 Jahren. Hierbei sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens drei Wochen notwendig. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den dazugehörigen 2. Impftermin ebenso online zu buchen. Die Anwendung von Nuvaxovid während der Schwangerschaft und Stillzeit wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen.

Keine Booster mit Novavax

Boosterimpfungen oder 4. Impfungen werden nicht mit dem Impfstoff durchgeführt.

Wer sich mit Novavax impfen lassen möchte, sollte folgendes zur Impfung mitbringen: Personalausweis, Gesundheitskarte und das gelbe Impfbuch.

Weiterhin auch Biontech und Moderna

Nach wie vor bietet das Impfzentrum in Meßstetten Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle Bürger, sowie eine zweite Auffrischimpfung für besonders gefährdete Personengruppen wie z.B. Menschen ab 70 Jahren oder Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen der Pflege mit den beiden m-RNA-Impfstoffen Biontech und Moderna an.

Alle Infos dazu und der Link zur Terminbuchung finden sich auf der Impfseite der Landkreisverwaltung: zollernalbkreis.de/Impfen

Keine PCR-Tests mehr

Aufgrund der geringen Nachfrage wurden die PCR-Tests für asymptomatische Personen nach einem positiven Schnelltest zum Ende des Monats Februar eingestellt.