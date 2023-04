Einen Hund zu halten, ist kostspielig. Nicht nur was Spielzeug, Futter oder Tierarzt angeht, sondern es müssen auch Steuern gezahlt werden. Im Land Baden-Württemberg werden Rekordeinnahmen durch die Hundesteuer verzeichnet.

Auch in Albstadt und Balingen können die Verwaltungen Mehreinnahmen durch die Hundesteuer verzeichnen. Waren es in Albstadt 2021 noch rund 258 300 Euro, nahm die Stadt 2022 rund 3000 Euro mehr ein. „Der Grund ist eine höhere Anzahl der zu besteuernden Hunde“, so Stadtkämmerin Michaela Wild. Dort wurde im vergangenen Jahr nämlich die Hundebestandsaufnahme abgeschlossen, teilt sie weiter mit. Dies geschah aus Gründen der Steuergerechtigkeit. Erhöht wurde die Steuer zuletzt 2011.

Gestiegene Anmeldungen

Etwa 6000 Euro an Mehreinnahmen sind es in Balingen: Die Steuereinnahmen stiegen von rund 200 000 Euro im Jahr 2021 auf etwa 206 000 Euro im Vorjahr. Auch dort führt die Verwaltung die Mehreinnahmen auf gestiegene Hundeanmeldungen zurück. Gestiegen ist die Steuer dort zuletzt 2019. Anders sieht es da in Hechingen aus. Dort sind die Einnahmen durch die Hundesteuer zurückgegangen, von 98 700 Euro im Jahr 2021 auf 97 100 Euro im vergangenen Jahr.

Dabei macht es einen finanziellen Unterschied, in welcher Stadt ein Hund angemeldet wird. Pro Kalenderjahr zahlen Hundebesitzerinnen und -besitzer in Hechingen 84 Euro für den Ersthund, jeder weiterer Hund kostet 168 Euro. In Albstadt liegt der Betrag für den Ersthund mit 85 Euro nur knapp darüber und für jeden weiteren Hund sind es 170 Euro, ebenso für jeden Zwinger mit bis zu fünf Hunden.

Tiefer in die Tasche greifen müssen Besitzer von Vierbeinern in Balingen: Dort kostet der erste Hund 108 Euro und jeder weitere Hund 216 Euro. Die sogenannte Zwingersteuer beläuft sich auf 324 Euro.

Auch bei der Haltung von gefährlichen Hunden oder Kampfhunden sind die Steuerabgaben in den Städten im Zollernalbkreis unterschiedlich hoch. In Balingen kosten Hunde, die unter diese Kategorie fallen, so viel wie „normale“ Hunde, in Hechingen wiederum 450 Euro und in Albstadt 510 Euro.

Die Haltung von gefährlichen Hunden ist in Baden-Württemberg in der Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde geregelt. Dort ist auch festgelegt, welche Hunde als gefährlich beziehungsweise als sogenannte Kampfhunde gelten (siehe Info).

Derzeit sind in Hechingen 16 und in Albstadt 30 gefährliche Hunde beziehungsweise Kampfhunde gemeldet. Für Balingen könne der Stand derzeit nicht ermittelt werden, teilt Bürgermeister Ermilio Verrengia auf Nachfrage mit.

Insgesamt werden in Hechingen 1036 Hunde gehalten, wie Thomas Jauch von der Pressestelle schreibt. In Albstadt sind es rund 3300 und in Balingen rund 1830.

Steuermarke für Vierbeiner

Halter müssen ihre Tiere ab dem dritten Lebensmonat bei der jeweils zuständigen städtischen Stelle anmelden und bekommen dann eine Steuermarke für den Vierbeiner. Wer dem nicht nachkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Es gibt aber auch Hunde, die von der Steuer befreit werden können. Das sind beispielsweise Assistenzhunde, Rettungshunde sowie Hunde für den Forst- und Jagdschutz.