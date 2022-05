Es passierte im Februar 2021 abends am Bahnhof in Bisingen, „damals einer der Hotspots“, wie ein Polizist (als Zeuge geladen) erklärte. Es war die Zeit des Corona-Lockdowns. Sich draußen in größeren Gruppen zu treffen und dann auch noch Alkohol zu trinken, war verboten.

Woran der Angeklagte d...