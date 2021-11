Aufgrund eines Felsbruches beim Schotterwerk Schneider in Weildorf war ein Strommast einer Hochspannungsleitung der Netze BW GmbH am Rande des Steinbruchs nicht mehr standsicher . Ein Expertenteam des Netzbetreibers arbeitete seit Donnerstag mit Hochdruck an der Lageeinschätzung und Sicherung der an...