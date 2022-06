Ein Streit zwischen zwei Familien ist am Sonntagabend in der Albert-Schweitzer-Straße in Mössingen eskaliert.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten die Mitglieder zweier Familien gegen 18.30 Uhr im Hofraum eines Mehrfamilienhauses zunächst in verbale Streitigkeiten, die in der Folge in ei...