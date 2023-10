Erst die Anwohner in Eigenregie, dann die Profis von der Feuerwehr: Die Gefahr durch eine in Brand geratene Hecke ist im Wohngebiet jetzt rasch wieder gebannt worden.

Die Hechinger Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag wegen einer in Brand geratenen Hecke in den Breslauer Weg am Schloßberg ausrücken.

Vorsicht mit Bitumen!

Das Feuer, so schreibt die Polizei, dürfte ersten Erkenntnissen zufolge durch Abdichtungsarbeiten mit Bitumen an einem angrenzenden Gartenhaus entstanden sein.

Nur geringer Sachschaden

Die von Anwohnern begonnenen Löschmaßnahmen hat die Feuerwehr dann rasch zu Ende gebracht. Augenscheinlich entstand nur geringer Sachschaden.