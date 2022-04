Schienen- und Busverkehr der SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn ruht heute vollständig. 90 Arbeitnehmer traten heute – im Verbund mit Kollegen im ganzen Land und in anderen Budnesländern – in den Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi fordert 7 Prozent, die Arbeitnehmerseite bietet 3. Morgen treffen sich die Tarifpartner zu einer neuen Verhandlungsrunde in Fulda. © Foto: HZ