So gut wie alles ist deutlich teurer geworden, seit in der Ukraine dieser unselige Krieg tobt – Energie, Lebensmittel, Dienstleistungen. Auch die Unterhaltskosten für das Hechinger Hallen-Freibad seien deutlich angestiegen, betont die Stadtverwaltung in der Vorlage für die nächste Sitzungsrunde...