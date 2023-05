Lena kommt seit vielen Jahren regelmäßig zur Therapie ins kbo-Kinderzentrum München, um mit Hilfe eines Gangroboters das Gefühl des Gehens zu erfahren. Durch die Therapie wird den jungen Patientinnen und Patienten ermöglicht, aktiv am Leben teilzunehmen und eine selbstbestimmte Mobilität zu erlangen, was nicht nur eine positive Auswirkung auf den Lebensalltag und das Selbstwertgefühl hat, sondern auch eine große Entlastung für die Angehörigen ist.

Das kbo-Kinderzentrum ist das weltweit erste Sozialpädiatrische Zentrum mit einer interdisziplinären Arbeitsweise und deutschlandweit das einzige seiner Art – so dass es auch von über 80 Kindern und Jugendlichen aus dem Zollernalbkreis sowie aus den Landkreisen Tübingen, Sigmaringen und Freudenstadt besucht wird – ambulant und stationär.

Der Gangroboter, ein sogenannter „Lokomat“, ist ein sehr besonderes Therapiegerät in der Einrichtung. Leider ist der alte Roboter, der übrigens 2019 ebenfalls von Patienteneltern über Spenden finanziert wurde, in die Jahre gekommen und wird vom Hersteller nicht mehr gewartet. Der Betrag für die Neuanschaffung – zirka 75 000 Euro – muss erneut über Spendengelder finanziert werden.

Die Spenden sollen im Rahmen eines Charity-Runs gesammelt werden. Der Spendenlauf findet am 24. Juni beim kbo-Kinderzentrum in München im Rahmen eines großen, öffentlichkeitswirksamen Sommerfestes zur Einweihung des Neu- und Erweiterungsbaus statt.

Geplant ist ein Spenden-pro-Runde-Lauf. An der Benefizveranstaltung beteiligen sich mehrere Teams aus Prominenten und Politiken, Mitarbeitenden und (Patienten)kindern. Zum Beispiel ist der bekannte Modelagent Peyman Amin mit von der Partie.

Aber auch ein Elternteam wird zum Spendenlauf antreten. Die Patienteneltern haben zur Unterstützung des kbo-Kinderzentrums München 2019 den Verein „GlücksAnker“ gegründet, dessen Vorsitzende Friedericke Eibach ist. Auch sie wird natürlich am 24. Juni in die Laufschuhe steigen.

Friedericke Eibach, in Haigerloch gut bekannt durch ihr großes Engagement im Verein „Zahnrad“ zur Unterstützung und Begleitung für pflegende Angehörige, ist selbst Mutter einer behinderten Tochter: Estha Eibach hat das äußerst seltene Pitt-Hopkins-Syndrom, ein genetischer Defekt, der zu geistigen und körperlichen Behinderungen führt. Friedericke Eibach ruft Firmen, Vereine und Privatpersonen im ganzen Zollernalbkreis und darüber hinaus auf, sich als Sponsoren an dem Charity-Run zu beteiligen. Ihr Appell: „Bitte unterstützen Sie unser Elternteam. Jeder Meter zählt, um die Lebensqualität von motorisch eingeschränkten Kindern entscheidend zu verbessern.“

13 000 Kinder jährlich in Behandlung