Ein schöner Platz zum Feiern: Das alte Pfarrhaus und Schüz-Museum an der Haigerlocher Schlosssteige hat sich schon im Mai während der Tage der Kunst und Kultur als „Jazz-Lounge“ bewährt. Jetzt legt der Verein Haigerloch Aktiv nach: am kommenden Freitag mit der „Lounge im Schüz“ sowie am Sonntag mit dem „Café im Schüz“. © Foto: Haigerloch Aktiv e. V.