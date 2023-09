Symbolisch durchtrennte Schulleiterin Karin Kriesell ein Band als Eröffnung für das Jubiläum „70 Jahre Gymnasium Haigerloch“ und all die damit verbundenen Feierlichkeiten.

Dieses Schuljahr werden alle Fachschaften die Haigerlocher Öffentlichkeit durch unterschiedliche Aktionen wie „Musik trifft (K)uns(t)“, Theater und andere Aufführungen oder Ausstellungen an verschiedenen Orten an dieses Jubiläum und vielleicht auch an die eigene Schulzeit am Gymnasium Haigerloch erinnern.

Projektwoche als Höhepunkt

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet die Projektwoche vom 15. bis 19. Juli 2024, in der jede Klassenstufe eines der sieben Jahrzehnte seit Bestehen der Schule aufarbeitet. Am 20. Juli werden die Arbeiten vorgestellt.

Treffen mit Ehemaligen

Ehemalige können gern vorab einen Raum für ein Treffen mit Kaffee-Catering reservieren, um über ihren Teil des 70-jährigen Bestehens zu plauschen.

Das passende Lied

Einen kleinen Vorgeschmack gab es jetzt schon mal zu Beginn des Schuljahres. Jede Stufe wurde inspiriert durch ein bekanntes Lied, Stichwörter zu markanten politischen oder kulturellen Ereignissen und einem passenden Plakat mit Bildern für ein Jahrzehnt des Bestehens der Schule, das sie am Ende des Schuljahres präsentieren sollen. Die Schulgemeinschaft war begeistert und ging bei jedem Lied mit. Tausende bunte Seifenblasen funkelten. Alle waren sich einig: Das war doch schon einmal ein sehr gelungener Auftakt des Jubiläumsjahres.