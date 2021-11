Großaufgebot an Einsatzkräften am Montagmittag auf dem Homburger Hof in Grosselfingen. Gegen 13.30 Uhr war eine Explosion in der dortigen Brennerei gemeldet worden.

Die Feuerwehr Grosselfingen rückte komplett aus, mit ihr die Feuerwehrabteilungen Bisingen und Thanheim. Die Warngeräte meldeten e...