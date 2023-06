Am Tag nach dem Großbrand bei Bentley gibt es erste Schätzungen zur Schadenshöhe. Laut Ramona Noller, Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen, geht man aktuell von 800.000 Euro Sachschaden aus, den das Feuer vom Mittwochnachmittag am neuen Bentley-Verwaltungsgebäude „Admin II“ in den He...