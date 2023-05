Mehrere bislang unbekannte Täter hatten am 17. Mai gegen 3.50 Uhr zwei Geldautomaten in der Volksbank-Hauptgeschäftsstelle in Sulz gesprengt. Sie befinden sich mit der Beute auf der Flucht. Zeugen wollen in der Nacht am Tatort einen schwarzen Audi-Kombi – und sogar die Täter – gesehen haben. ...