Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn musste zur Mäßigung rufen. „Ich bitte um Zurückhaltung bei pauschaler Kritik an Mitarbeitern des Jobcenters“, sagte er in der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Hechinger Gemeinderats. Unmittelbar davor hatte sich SPD-Fraktionschef Jürgen Fischer so...