Die Idee ist, so erinnert sich Stefan Ermantraut, schon vor etlichen Jahren geboren worden. Wann genau das war, das weiß der im Vorstand des FC Hechingen fürs Marketing Verantwortliche wirklich nicht mehr.

Aber es war, daran erinnert sich der Bollemer noch sehr genau, als er mit weiteren FC-lern aufs umgebaute und seither äußerst schmucke Stadion geschaut hat. Genau in diesem Augenblick war das große Ziel plötzlich da: Hier WM- und EM-Fußball auf der großen Leinwand zeigen, und Hechingen zur Public-Viewing-Hochburg der ganzen Region machen!

Die Fußballer wieder!

Fußballer haben das besondere Etwas. Egal, in welcher Liga sich ihre Mannschaft nun tummelt, und welche hehren Ziele man auch immer ausgegeben hat – es wird fest daran geglaubt, dass irgendwann alles gut wird. Das mit der Liga ist für den FC eine Frage des Saisonverlaufs. Aber das größte EM-Gucken weit und breit im Sommer kommenden Jahres zu präsentieren, das hat der Hechinger Club mithilfe engagierter Unterstützer schon jetzt geschafft: Die Europameisterschaft im Juni und Juli 2024 kann man im Weiherstadion erleben – fast so, als wäre man in einem EM-Stadion.

Baxter, DWS, Stadt und HZ

Dafür sorgen die Unterstützer, die sich der Hechinger Traditionsverein in die Mannschaft geholt hat. Ganz vorne mit dabei und Namensgeber: die Gambro Dialysatoren GmbH. Deshalb heißt das EM-Schauen im Weiherstadion auch Baxter-Public-Viewing. Geschäftsführer Jens Schiele versichert, dass es dabei bleiben soll, auch wenn der größte Hechinger Medizintechniker just nächsten Sommer zu Vantive werden soll. Mit dabei und für exzellentes Bild und besten Ton zuständig ist die Hechinger Firma DWS-Veranstaltungstechnik. Geschäftsführer Marc Schuler hat bereits fürs vorige öffentliche Fußball-Erlebnis gesorgt im Hof des damaligen CityParks. Ins Hechinger EM-Team verpflichtet hat der FC ebenfalls die Stadt, und die hat Marc Meßmer, den Bereichsleiter Öffentlichkeit, abgestellt. Sehr praktisch: Meßmer ist ebenfalls für den Sport in Hechingen zuständig. Als erfahrener Medienpartner steht dem hohenzollerischen EM-Ereignis 2024 außerdem die HZ zur Seite, wie immer mit der Südwest Presse Neckar-Alb, welche die gleichnamige Region abdeckt.

Ein bissle wie im EM-Stadion

Wie sich die deutsche Nationalmannschaft schlagen wird beim europäischen Vergleich, das ist, freundlich ausgedrückt, noch völlig offen. Sicher ist dagegen schon jetzt, dass es zur EM im Hechinger Stadion eine gut sechseinhalb breite Leinwand geben wird. Das ist selbstredend nichts mit Stoff, sondern eine hochmoderne Videowand, auch LED-Screen geheißen. Zwei Lautsprechertürme sorgen dafür, dass auch die Ohren etwas abbekommen. Dazu kommt die äußerst taugliche Tribüne im Weiherstadion. Man kann sich also mehr als nur ein bissle so fühlen, als ob man in einem EM-Stadion säße.

Clubheim wird zum VIP-Bereich

Dafür sorgen noch zahlreiche weitere Beigaben. Stefan Ermantrauts Aufstellung für nächsten Sommer sieht hinter der Tribüne den Catering-Bereich vor, und dazwischen Platz für Promostände. Licht- und Feuershow sind zudem auf der Vorbereitungsliste, ein DJ und eine Moderation sind obligatorisch. Da ist man nicht überrascht, dass obendrein an einen Biergarten, eine Hüpfburg und Verlosungen an jedem Spieltag gedacht sein wird. Das FC-Clubheim wird zur VIP-Loge mit eigener Bewirtung und etwa 60 Plätzen. Das ist wie gemacht zum Beispiel für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern zur EM ein großes Extra bieten wollen.

Drei Termine sind ganz sicher

Dass die europäische Fußballmeisterschaft in Deutschland abläuft, lässt die Public-Viewing-Macher frohlocken: Die Spiele werden nicht morgens oder tief in der Nacht angepfiffen, sondern zu vernünftigen Zeiten. Überhaupt, die Spiele! Die drei Begegnungen des deutschen Teams in der Gruppenphase immerhin sind fest gebucht. Und dann?

Ganz spontan entscheiden

Das Eröffnungsspiel ist am Freitag, 14. Juni. Gegen wen der Gastgeber antritt, steht noch lange nicht fest: Die Gruppen werden erst am 2. Dezember ausgelost. Und nach der Vorrunde, in der man neuerdings schon fertig hat? Der FC will „situativ“ entscheiden und auch andere Begegnungen zeigen. Hechingen hat große italienische und türkische Landsmannschaften.

Hand in Hand mit Kinderfest

Falls es die deutschen Nationalfußballer bis ins Finale schaffen, hoho, könnte es Komplikationen wegen des Kinderfestes geben. Nein, wird es nicht! Stefan Ermantraut ist seit Wochen mit der Irma-West-Gemeinschaft in Kontakt: Am 14. Juli, dem Endspieltag, gibt es keine Konkurrenz, man will im Gegenteil voneinander profitieren.

Im Zusammenhang mit dem Fußball-EM 2024 fällt seit Monaten vor allem ein Wort: Euphorie. Zusatz: fehlt! Plagt das die Organisatoren vom Weiher? Da ist wieder das Fußball-Ding: An das Gute glauben! Immer wieder aufs Neue: Sollten die beiden Testspiele am Samstag und am Dienstag in die Hose gehen, könnte ein neuer Nationaltrainer das Feuer entfachen. Wenn das richtig lodert, ist beim Hechinger Zugucken Platz für über 1500 Fans!

Rechtzeitig geplant ist schon beinahe gewonnen Ruhe im Weiher Ziemlich zeitgleich mit der Fußball-EM (14. Juni bis 14. Juli) ist im Sommer das Hechinger Kinderfest. Letzteres bedeutet vier Tage lang deutlich mehr als Zimmerlautstärke im Hechinger Weiher. Public Viewing mit allerlei Schnickschnack drum herum dürfte die Anwohner von Festplatz und Stadion nicht unbedingt vor Glück hinreißen. Aber die Veranstalter des Großereignisses im Weiherstadion bauen vor. Die Anlieger sind in die Informationskette eingebunden und bekommen an den Public-Viewing-Tagen eine Hotline, an die sie sich wenden können, wenn zum Beispiel die Einfahrt zugeparkt sein sollte. Davon abgesehen, wird es für sie Freitickets geben.