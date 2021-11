An diesem Mittwoch um 18 Uhr werden sich die kurdische Familie K. aus Bisingen und einige Freunde wieder am Fuße der Hechinger Staig versammeln, um Kerzen anzuzünden, Blumen abzulegen, einander Halt und Kraft zu geben und im Gedenken vereint zu sein. Im Gedenken an ihren Sohn, Bruder, Cousin, Freu...