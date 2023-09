Großfamilie zieht in Killer ein – Fünf junge Männer wechseln dafür in die Schlossgasse

Die Stadt Burladingen quartiert eine Flüchtlingsfamilie in die bereits bestehende Unterkunft an der B 32 in Killer ein. Dafür erhalten fünf der bisherigen Bewohner ein neues Quartier in der Burladinger Schlossgasse.