Starker Rauch quoll aus den Fenstern eines Hauses in der Haigerlocher Straße am Hechinger Ortsausgang in Richtung Stein, als einer der fünf Bewohner am frühen Mittwochnachmittag nach Hause kam. In dem Haus war wohl niemand, als der Zimmerbrand im Erdgeschoss aus noch ungeklärter Ursache ausbrach...