Weithin sichtbar ist die schwarze Rauchsäule: Am Mittwochmittag, gegen 14 Uhr, wurde die Hechinger Feuerwehr zu einem Brand an den Firmensitz des Medizintechnikunternehmens Bentley im Gebiet Lotzenäcker gerufen. Dort steht augenscheinlich der Dachstuhl des Firmenkomplexes in Flammen. Zur Ursache u...