Zu einem Brand, vermeintlich mit „Personen im Gebäude“, gerufen wurde am Freitag um kurz vor 10 Uhr die Hechinger Feuerwehr in die Straße Obere Dornäcker in Bechtoldsweiler. Tatsächlich brannte lediglich ein Garagenanbau – und mit ihm eine davor stehende Mülltonne. Menschen waren ebenfall...