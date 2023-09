Mittelschwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag, 17.09.2023, erlitten. Der 58-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit seinem Rad auf einem Fahrradweg von Ringingen her kommend in Richtung Burladingen unterwegs. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge geriet er dabei mit seinem Fahrrad in eine Spurrille, verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten 58-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.